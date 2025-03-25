Алєксандр Работницький під час спортивної кар'єри змагався у категорії параатлетів з інтелектуальними порушеннями. Це не завадило йому добровільно приєднатися до загарбницької армії, після чого призер Токіо-2020 став законною ціллю Сил оборони, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Титулований окупант поповнив статистику Генштабу

31-річного окупанта ліквідували 23 березня 2025 року. Де саме та за яких обставин знищили "добровольця" з Омська не повідомляється.

Работницький мав звання заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту. Був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів світу та Європи.

У 2021 році Работницький взяв участь у Паралімпіаді в Токіо. У бігу на 1500 метрів у категорії Т20 він фінішував другим та здобув срібну медаль.

Зазначимо, що наразі Работницький є самим титулованим російським окупантом, якого ліквідували українські воїни.

Раніше ЗСУ відправили на концерт до Кобзона ексгравця збірної Росії з футболу, який грав на чемпіонаті Європи-2004.