Чемпионка мира Ангелина Мельникова рассчитывала заработать денег в Германии, выступая за местный клуб. Однако из-за общественного резонанса сотрудничество с "нейтральной" россиянкой длилось недолго.

Немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz разорвал контракт с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой. Представительница страны-агрессора и фанатка Путина не выступит в финале Бундеслиги по спортивной гимнастике, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Читайте также Вы не можете молчать: олимпийская чемпионка обратилась к народу США из-за "мирного плана" Трампа

Почему российскую гимнастку выгнали из немецкого клуба?

В начале ноября Ангелина Мельникова подписала контракт с немецким клубом TSV Tittmoning-Chemnitz. Россиянку заявили на соревнования, сославшись на ее "нейтральный" статус. Представители клуба закрыли глаза на позицию спортсменки относительно войны в Украине и участие в выборах от провластной партии "Единая Россия".

Россиянка успела принять участие в предпоследнем туре Бундеслиги, несмотря на общественный резонанс и протесты. Мельникова готовилась к финальным соревнованиям, которые должны состояться 29 ноября. Однако в последний момент тренер клуба Татьяна Бахмаер сообщила, что Мельникова не будет участвовать в соревнованиях.

Свое решение клуб объяснил вопросами безопасности спортсменки.

Как клуб мы приняли решение не допускать Ангелину к старту: ради ее собственной безопасности, безопасности наших гимнасток и всего финала в Гайдельберге,

– заявила руководительница клуба Габи Фрезе.

Ангелина Мельникова на своей странице в инстаграме пожаловалась на "общественное внимание и политические дискуссии", которые возникли из-за ее возможного выступления в финале. Гимнастка выразила надежду, что "ситуация вскоре наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом".

Какова позиция Мельниковой относительно войны в Украине?