Российской гимнастке в Германии указали на дверь из-за ее поддержки войны в Украине
- Немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz разорвал контракт с российской гимнасткой Ангелиной Мельниковой из-за ее поддержки войны в Украине.
- Клуб объяснил решение вопросами безопасности спортсменки и других участников финала Бундеслиги в Гейдельберге.
Чемпионка мира Ангелина Мельникова рассчитывала заработать денег в Германии, выступая за местный клуб. Однако из-за общественного резонанса сотрудничество с "нейтральной" россиянкой длилось недолго.
Немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz разорвал контракт с олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой. Представительница страны-агрессора и фанатка Путина не выступит в финале Бундеслиги по спортивной гимнастике, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Читайте также Вы не можете молчать: олимпийская чемпионка обратилась к народу США из-за "мирного плана" Трампа
Почему российскую гимнастку выгнали из немецкого клуба?
В начале ноября Ангелина Мельникова подписала контракт с немецким клубом TSV Tittmoning-Chemnitz. Россиянку заявили на соревнования, сославшись на ее "нейтральный" статус. Представители клуба закрыли глаза на позицию спортсменки относительно войны в Украине и участие в выборах от провластной партии "Единая Россия".
Россиянка успела принять участие в предпоследнем туре Бундеслиги, несмотря на общественный резонанс и протесты. Мельникова готовилась к финальным соревнованиям, которые должны состояться 29 ноября. Однако в последний момент тренер клуба Татьяна Бахмаер сообщила, что Мельникова не будет участвовать в соревнованиях.
Свое решение клуб объяснил вопросами безопасности спортсменки.
Как клуб мы приняли решение не допускать Ангелину к старту: ради ее собственной безопасности, безопасности наших гимнасток и всего финала в Гайдельберге,
– заявила руководительница клуба Габи Фрезе.
Ангелина Мельникова на своей странице в инстаграме пожаловалась на "общественное внимание и политические дискуссии", которые возникли из-за ее возможного выступления в финале. Гимнастка выразила надежду, что "ситуация вскоре наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом".
Какова позиция Мельниковой относительно войны в Украине?
- Российская гимнастка в лучших традициях пропаганды хотела продемонстрировать нарратив о "спорте вне политики". Однако она почему-то забывает о своей деятельности и поступках.
- 25-летняя гимнастка баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от путинской партии "Единая Россия". Только в последний момент она сняла кандидатуру, когда стало известно о получении "нейтрального" статуса.
- Мельникова собирала деньги для российских военных, которые ведут захватническую войну против Украины. Кроме того, гимнастка проводила тренировки для их детей.
- НОК и Минспорта Украины требовали от Международной федерации гимнастики (FIG) лишить Мельникову нейтрального статуса из-за ее позиции относительно войны.