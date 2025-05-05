В воскресенье, 4 мая, в США состоялся турнир UFC. В его рамках встретились Яна Сантос и Миша Тейт.
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Российскую спортсменку освистали перед боем
Сантос пожаловалась на то, что перед началом боя ее освистали американские болельщики, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
Меня еще до выхода в октагон освистали. Ну, понятно, Тейт - американка, любимица. Честно говоря, я дерусь в UFC почти 10 лет и все бои проводила в Америке. Такого ни разу не было, хотя с американками тоже дралась,
– заявила Яна Сантос.
По результатам боя россиянка одержала победа над Мишей Тейт.
Отметим, что Яна Сантос уже несколько лет живет и тренируется в США по грин-карте вместе со своим мужем Тиаго Сантосом. Также их дочь получила гражданство США.