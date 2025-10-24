Ездила в аннексированный Крым: российская лыжница пролила крокодиловы слезы из-за недопуска к Играм
- Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) проголосовал против участия российских и белорусских спортсменов как индивидуальных нейтральных спортсменов в квалификациях к зимней Олимпиаде-2026.
- Российская лыжница Дарья Непряева эмоционально отреагировала на решение FIS, выложив видео в своем профиле в тиктоке, где плакала из-за недопуска к Играм.
Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) проголосовал против участия российских и белорусских спортсменов как индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в квалификациях FIS к зимней Олимпиаде и Паралимпиаде-2026. Российская лыжница Дарья Непряева не сдержала эмоций из-за такого решения FIS.
23-летняя российская лыжница выложила видео в своем профиле в тиктоке, в котором поделилась с подписчиками своим отчаянием из-за недопуска к зимним Олимпийским играм-2026. Дарья Непряева заплакала на видео, передает 24 Канал.
Как россиянка эмоционально отреагировала на недопуск к Олимпиаде?
Спортсменка сообщила эту информацию всем в соцсети.
Не в этом году. Никакой Олимпиады в 2026, друзья,
– подписала видео лыжница.
Интересно, что Дарья вставила в музыкальное сопровождение видео слова комментатора о легендарном немецком футболисте Марко Ройсе, который в очередной раз не стал чемпионом Германии.
Непряева расплакалась из-за недопуска к Олимпиаде-2026 / Скриншот из видео
Отметим, что Непряева в 2022-м году незаконно посещала аннексированный Россией украинский Крым.
Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет допустил к зимней Олимпиаде-2026 российских и белорусских спортсменов в статусе "нейтральных" атлетов, но только в индивидуальных соревнованиях.
В МОК проигнорировали просьбу Владимира Зеленского, который призвал главу Комитета не допускать россиян к Играм-2026 к Играм-2026. Правила для враждебных спортсменов будут неизменными. Россияне и белорусы допустят по результатам квалификаций только в индивидуальных соревнованиях. Также атлеты, которые публично поддерживают войну против Украины, а также являются военными и работниками силовых структур России и Беларуси, не будут допущены к соревнованиям.
Что известно о зимней Олимпиаде-2026?
Зимние Олимпийские игры-2026 станут 25-ми в истории этих соревнований 4-летия.
Олимпиада-2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Во втором городе уже ранее проходили зимние Олимпийские игры в 1956-м году.
Италия опередила в голосовании за эти Игры-2026 Швецию.
Напомним, что на прошлых зимних Играх-2022 Украина заняла итоговое 25-е место с одной наградой. "Серебро" получил Александр Абраменко в лыжной акробатике.