23-летняя российская лыжница выложила видео в своем профиле в тиктоке, в котором поделилась с подписчиками своим отчаянием из-за недопуска к зимним Олимпийским играм-2026. Дарья Непряева заплакала на видео, передает 24 Канал.

Как россиянка эмоционально отреагировала на недопуск к Олимпиаде?

Спортсменка сообщила эту информацию всем в соцсети.

Не в этом году. Никакой Олимпиады в 2026, друзья,

– подписала видео лыжница.

Интересно, что Дарья вставила в музыкальное сопровождение видео слова комментатора о легендарном немецком футболисте Марко Ройсе, который в очередной раз не стал чемпионом Германии.



Непряева расплакалась из-за недопуска к Олимпиаде-2026 / Скриншот из видео

Отметим, что Непряева в 2022-м году незаконно посещала аннексированный Россией украинский Крым.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет допустил к зимней Олимпиаде-2026 российских и белорусских спортсменов в статусе "нейтральных" атлетов, но только в индивидуальных соревнованиях.

В МОК проигнорировали просьбу Владимира Зеленского, который призвал главу Комитета не допускать россиян к Играм-2026 к Играм-2026. Правила для враждебных спортсменов будут неизменными. Россияне и белорусы допустят по результатам квалификаций только в индивидуальных соревнованиях. Также атлеты, которые публично поддерживают войну против Украины, а также являются военными и работниками силовых структур России и Беларуси, не будут допущены к соревнованиям.

Что известно о зимней Олимпиаде-2026?