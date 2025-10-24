23-річна російська лижниця виклала відео у своєму профілі у тіктоці, у якому поділилась із підписниками своїм розпачем через недопуск до зимових Олімпійських ігор-2026. Дар'я Непряєва заплакала на відео, передає 24 Канал.

Як росіянка емоційно відреагувала на недопуск до Олімпіади?

Спортсменка сповістила цю інформацію усіх у соцмережі.

Не в цьому році. Ніякої Олімпіади у 2026, друзі,

– підписала відео лижниця.

Цікаво, що Дар'я вставила у музичний супровід відео слова коментатора про легендарного німецького футболіста Марко Ройса, який вчергове не став чемпіоном Німеччини.



Непряєва розплакалась через недопуск до Олімпіади-2026 / Скриншот із відео

Відзначимо, що Непряєва у 2022-му році незаконно відвідувала анексований Росією український Крим.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив до зимової Олімпіади-2026 російських та білоруських спортсменів у статусі "нейтральних" атлетів, але лише в індивідуальних змаганнях.

У МОК проігнорували прохання Володимира Зеленського, який закликав очільницю Комітету не допускати росіян до Ігор-2026. Правила для ворожих спортсменів будуть незмінними. Росіяни і білоруси допустять за результатами кваліфікацій тільки в індивідуальних змаганнях. Також атлети, які публічно підтримують війну проти України, а також є військовими і працівниками силових структур Росії і Білорусі, не будуть допущені до змагань.

