23-річна російська лижниця виклала відео у своєму профілі у тіктоці, у якому поділилась із підписниками своїм розпачем через недопуск до зимових Олімпійських ігор-2026. Дар'я Непряєва заплакала на відео, передає 24 Канал.
Як росіянка емоційно відреагувала на недопуск до Олімпіади?
Спортсменка сповістила цю інформацію усіх у соцмережі.
Не в цьому році. Ніякої Олімпіади у 2026, друзі,
– підписала відео лижниця.
Цікаво, що Дар'я вставила у музичний супровід відео слова коментатора про легендарного німецького футболіста Марко Ройса, який вчергове не став чемпіоном Німеччини.
Непряєва розплакалась через недопуск до Олімпіади-2026 / Скриншот із відео
Відзначимо, що Непряєва у 2022-му році незаконно відвідувала анексований Росією український Крим.
Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет допустив до зимової Олімпіади-2026 російських та білоруських спортсменів у статусі "нейтральних" атлетів, але лише в індивідуальних змаганнях.
У МОК проігнорували прохання Володимира Зеленського, який закликав очільницю Комітету не допускати росіян до Ігор-2026. Правила для ворожих спортсменів будуть незмінними. Росіяни і білоруси допустять за результатами кваліфікацій тільки в індивідуальних змаганнях. Також атлети, які публічно підтримують війну проти України, а також є військовими і працівниками силових структур Росії і Білорусі, не будуть допущені до змагань.
Що відомо про зимову Олімпіаду-2026?
Зимові Олімпійські ігри-2026 стануть 25-ми в історії цих змагань 4-річчя.
Олімпіада-2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. У другому місті вже раніше відбувались зимові Олімпійські ігри у 1956-му році.
Італія випередила у голосуванні за ці Ігри-2026 Швецію.
Нагадаємо, що на минулих зимових Іграх-2022 Україна посіла підсумкове 25-те місце з однією нагородою. "Срібло" здобув Олександр Абраменко у лижній акробатиці.