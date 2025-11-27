Российские дзюдоисты будут выступать под своим флагом: появилась первая реакция Украины

Международная федерация дзюдо выступила с позорным заявлением в отношении российских спортсменов. Организация позволила атлетам из враждебной страны выступать под собственным флагом.

В Международной федерации дзюдо (МФД) прокомментировали свое решение. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт IJF.

Почему россиянам вернули национальный флаг?

В федерации заявили, что "преодолели период значительного политического давления". А решением разрешить россиянам выступать под собственным флагом они нібито "обеспечили единство семьи дзюдо, а также равенство и безопасность всех участников соревнований".

После недавнего восстановления в правах белорусских спортсменов, мы считаем целесообразным разрешить россиянам выступать на общих условиях.

– говорится в заявлении МФД.

В организации подчеркнули, что "исторически Россия является ведущим государством в дзюдо". И поэтому они ожидают, что ее возвращение обогатит их вид спорта.

Как в ФДУ отреагировали на решение МФД?

Пресс-атташе НОК и Федерации дзюдо Украины Максим Чеберяка в комментарии 24 каналу прокомментировал решение МФД вернуть россиянам национальный флаг.

Он отметил, что в ФДУ возмущены этим решением, а также отметил, что это было ожидаемо. Однако по разным слухам возвращение флага российским спортсменам должно было состояться после Нового года.

К сожалению, пока МФД выпустила релиз, что допускает на соревнования россиян под собственным флагом, начиная с турнира в Абу-Даби, который стартует в ближайшие выходные. Конечно, это грубое нарушение рекомендаций Международного олимпийского комитета, и фактически дзюдо становится первым видом спорта, что настолько грубо нарушил рекомендации, продемонстрировав полное пренебрежение,

– сказал Чеберяка.

Пресс-аташе ФГУ добавил, что летом спортсмены из Беларуси были допущены к соревнованиям под своим флагом. Поэтому то, что россияне будут выступать со своими национальными символами – это логическое продолжение политики Международной федерации дзюдо.

Що Україна буде робити, аби російських спортсменів відсторонили?

Чеберяка рассказал, как будет действовать ФДУ, чтобы не допустить выступления россиян со своим флагом.

"Со своей стороны сейчас готовим соответствующие обращения вместе с Министерством молодежи и спорта, а также Национальным олимпийским комитетом для того, чтобы не допустить воплощения в жизнь этого решения, а также защитить в первую очередь интересы украинских спортсменов", – высказался пресаташе ФДУ.

Также Чеберяка отметил, что в Абу-Даби сборная Украины не будет соревноваться. Однако в начале декабря национальная команда планировала выступать на турнире в Японии.

"Следующий турнир Большого шлема состоится в Токио, где намеревались выступать украинские спортсмены. Поэтому будем принимать все необходимые решения, чтобы в Японии россияне не были представлены под своими национальными символами, что позволит нашей команде принять участие в соревнованиях", – резюмировал Чеберяка.

Как Россия пытается вернуться в международный спорт?