Россияне и белорусы вернутся к международным соревнованиям по фехтованию
- Российским и белорусским спортсменам разрешили вернуться к международным соревнованиям по фехтованию как "нейтральным" с 2025 года.
- Последний раз российская команда участвовала в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию в 2019 году, где выиграла три "золота".
- Индивидуальные "нейтральные" спортсмены уже вернулись к соревнованиям в апреле 2023 года после разрешения от FIE.
Российским и белорусским спортсменам разрешили вернуться к международным командным соревнованиям по фехтованию. Они будут выступать в статусе "нейтральных".
В марте 2022 года российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных командных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину. В последнее время Международная федерация фехтования (FIE) обсуждала возможность их возвращения в командных соревнованиях.
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Россияне возвращаются к соревнованиям
Решение вступит в силу уже на ближайшем чемпионате Европы-2025, который состоится 14-19 июня в итальянской Генуе, пишет 24 канал со ссылкой на FIE.
Правда "нейтральные" фехтовальщики вернулись к международным турнирам в индивидуальных соревнованиях еще в апреле 2023 года, когда FIE разрешили им участие после голосования членов организации.
Отметим, что последний раз сборная России участвовала в командных соревнованиях Евро по фехтованию в 2019 году, когда в частности выиграла три "золота": в мужской шпаге, и в женской рапире и сабле.