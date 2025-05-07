У березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення в Україну. Останнім часом Міжнародна федерація фехтування (FIE) обговорювала можливість їхнього повернення у командних змаганнях.

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Росіяни повертаються до змагань

Рішення набере чинності вже на найближчому чемпіонаті Європи-2025, який відбудеться 14-19 червня у італійській Генуї, пише 24 канал з посиланням на FIE.

Щоправда "нейтральні" фехтувальники повернулися до міжнародних турнірів у індивідуальних змаганнях ще у квітні 2023 року, коли FIE дозволила їм брати участь після голосування членів федерації.

Відзначимо, що востаннє збірна Росії брала участь у командних змаганнях Євро з фехтування у 2019 році, коли зокрема виграла три "золота", а саме у чоловічій шпазі, й у жіночій рапірі та шаблі.