В марте 2022 года российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных командных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину. В последнее время Международная федерация фехтования (FIE) обсуждала возможность их возвращения в командных соревнованиях.

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Россияне возвращаются к соревнованиям

Решение вступит в силу уже на ближайшем чемпионате Европы-2025, который состоится 14-19 июня в итальянской Генуе, пишет 24 канал со ссылкой на FIE.

Правда "нейтральные" фехтовальщики вернулись к международным турнирам в индивидуальных соревнованиях еще в апреле 2023 года, когда FIE разрешили им участие после голосования членов организации.

Отметим, что последний раз сборная России участвовала в командных соревнованиях Евро по фехтованию в 2019 году, когда в частности выиграла три "золота": в мужской шпаге, и в женской рапире и сабле.