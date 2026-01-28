России открыли двери на Олимпиаду-2026: какие спортсмены поедут на соревнования
- МОК разрешил 13 российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом без флага, гимна и символики.
- Решение вызвало критику со стороны нескольких стран, которые считают, что это противоречит олимпийским ценностям.
Международный олимпийский комитет официально подтвердил допуск российских спортсменов к Олимпиаде, но с ограничениями. Речь идет лишь о 13 атлетах, которые будут выступать без флага, гимна и символики.
На официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация об индивидуальных нейтральных спортсменах (AIN), которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх. Среди них есть представители России и Беларуси.
Кто такие "нейтральные" спортсмены?
По данным МОК, к соревнованиям допустили атлетов, которые прошли многоуровневую проверку и соответствуют требованиям нейтрального статуса.
Это спортсмены, которые не должны публично поддерживать войну против Украины и не связаны с армией или силовыми структурами России. Они будут выступать без флага, герба и гимна.
Это горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
К участию в соревнованиях по ски-альпинизму приглашен Никита Филиппов, из шорт-трека – Иван Посашков и Алена Крылова.
Еще семь лицензий получили белорусские спортсмены.
Почему решение вызвало резонанс?
Решение МОК вызвало критику со стороны ряда стран. Ранее против возвращения россиян к международным соревнованиям выступили Украина, страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия, Великобритания, США и еще более 30 государств.
Они отмечали, что участие спортсменов из страны-агрессора противоречит олимпийским ценностям.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный остался доволен количеством нейтральных спортсменов, которых допустили к Олимпиаде, информирует "Главком". Это значительно меньше, чем на предыдущих Играх. В 2022 году Россию представляли 212 спортсменов, а Беларусь – 29, и это, по оценке Бедного, свидетельствует об изменении подходов международного спортивного сообщества.
Что дальше?
- МОК подчеркивает, что список допущенных спортсменов является окончательным и не предусматривает расширения. При этом каждый атлет будет находиться под постоянным мониторингом.
- В то же время ни одна команда из России не допущена к Олимпиаде. Это касается, в частности, хоккея, эстафетных дисциплин и других командных соревнований.
- Россия формально будет присутствовать на Олимпиаде, но в минимальном и символически ограниченном формате.