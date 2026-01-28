России открыли двери на Олимпиаду-2026: какие спортсмены поедут на соревнования

Международный олимпийский комитет официально подтвердил допуск российских спортсменов к Олимпиаде, но с ограничениями. Речь идет лишь о 13 атлетах, которые будут выступать без флага, гимна и символики.

На официальном сайте Международного олимпийского комитета появилась информация об индивидуальных нейтральных спортсменах (AIN), которые получили разрешение на участие в Олимпийских играх. Среди них есть представители России и Беларуси.

Кто такие "нейтральные" спортсмены?

По данным МОК, к соревнованиям допустили атлетов, которые прошли многоуровневую проверку и соответствуют требованиям нейтрального статуса.

Это спортсмены, которые не должны публично поддерживать войну против Украины и не связаны с армией или силовыми структурами России. Они будут выступать без флага, герба и гимна.

Это горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

К участию в соревнованиях по ски-альпинизму приглашен Никита Филиппов, из шорт-трека – Иван Посашков и Алена Крылова.

Еще семь лицензий получили белорусские спортсмены.

Почему решение вызвало резонанс?

Решение МОК вызвало критику со стороны ряда стран. Ранее против возвращения россиян к международным соревнованиям выступили Украина, страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия, Великобритания, США и еще более 30 государств.

Они отмечали, что участие спортсменов из страны-агрессора противоречит олимпийским ценностям.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный остался доволен количеством нейтральных спортсменов, которых допустили к Олимпиаде, информирует "Главком". Это значительно меньше, чем на предыдущих Играх. В 2022 году Россию представляли 212 спортсменов, а Беларусь – 29, и это, по оценке Бедного, свидетельствует об изменении подходов международного спортивного сообщества.

Что дальше?