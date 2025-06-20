Министерство молодежи и спорта Украины обратилось в Международную Ассоциацию Всемирных игр и Международную федерацию подводного спорта. В заявлении сообщается о двух "нейтральных" россиянах, которые имеют связи с ЦСКА, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Министерства.

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Представителей ЦСКА перекрасили в "нейтральных" спортсменов

Согласно рекомендациям МОК, нейтральные спортсмены не должны иметь связей с вооруженными силами или другими силовыми структурами своей страны. Этот пункт был грубо нарушен в случае с российскими атлетами подводного плавания Екатериной Михайлушкиной и Алексеем Федькиным, которых допустили к ХІІ Всемирным играм.

Эти спортсмены на соревнованиях представляют Центральный спортивный клуб армии России. Кроме того, членом ЦСКА является тренер по подводному плаванию Анастасия Глухих.

"Призываем рассмотреть и проверить приведенные факты об указанных атлетов и принять меры для отстранения российских агентов гибридного влияния, которые не соответствуют критериям нейтральности, от участия во Всемирных играх, которые состоятся в городе Чэнду", – говорится в заявлении.

В подтверждение украинская сторона привела конкретные факты, что указанные атлеты являются членами ЦСКА.

"Нейтральные" россияне соревнуются под флагами ЦСКА / скриншоты с сайта Минспорта

Напомним, что XII Всемирные игры-2025 будут проходить в китайском Чэнду с 7 по 17 августа. В программе соревнований 35 видов спорта по неолимпийским дисциплинам.

Ранее Минобороны вместе с Министерством молодежи и спорта Украины опубликовали список "нейтральных" спортсменов, которые транслируют российскую пропаганду. Они поддерживают захватническую политику диктатора Владимира Путина, но это не мешает им участвовать в международных соревнованиях.