Задержание заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова произошло в Тюмени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В чем обвиняют заслуженного тренера России

Уважаемого тренера подозревают в сексуальных домогательствах к 13-летней школьнице. По информации источника, инцидент произошел в спортивном клубе "Дзюдо-Бусидо".

Девушка рассказала родителям, что тренер рассказывал ей о сексе, предлагал алкогольные напитки и пытался дать деньги. После этого семья обратилась в полицию.

Сейчас Давыдов находится под стражей. Против него возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

О Григории Давыдове известно, что он является основателем и руководителем спортивного клуба "Дзюдо-Бусидо". Он имеет звание мастера спорта по дзюдо и заслуженного тренера России. Давыдов более 20 лет работает с детьми. У специалиста есть три дочери, которые тоже занимались дзюдо.

Ранее сообщалось, что друга Путина Мариуса Визера переизбрали президентом Международной федерации дзюдо. Он позволяет российским и белорусским спортсменам выступать в международных турнирах.