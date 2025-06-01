Номинант на премию Дарвина: россиянин хотел отпраздновать победу, а получил удар током

Российский боец ММА Иван Паршиков отличился гениальной идеей. Спортсмен решил в ярком стиле отпраздновать победу в бою, а получил лишь удар током.

Инцидент с участием "умного" россиянина состоялся несколько месяцев назад – в марте 2025 года на турнире AFC 37 во Вьетнаме Однако видео с бойцом появилось в сети только недавно, сообщает 24 канал.

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"Гениальная" идея от россиянина

На видео можно увидеть, что россиянин после того, как победил южнокорейца Да Ын Чжона залез на канаты и схватился за металлическую мачту с освещением. В результате спортсмен получил удар током.

После чего Иван Паршиков потерял сознание и упал на канвас. Тренер российского бойца ММА успел поймать своего подопечного и оказать ему помощь.

За несколько секунд Паршиков все же осуществил свой план, придя в себя. Иван под аплодисменты прыгнул в бассейн.

Паршикова ударило током: смотрите видео

Боец ММА Иван Паршиков за свою карьеру провел 21 поединок и имеет в своем активе 16 побед и 5 поражений. Спортсмен не получил серьезных повреждений в результате инцидента и планирует продолжать карьеру.

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