Номинант на премию Дарвина: россиянин хотел отпраздновать победу, а получил удар током
- Российский боец ММА Иван Паршиков получил удар током во время празднования победы в бою на турнире во Вьетнаме.
- Паршиков не получил серьезных повреждений и планирует продолжать карьеру в ММА.
Российский боец ММА Иван Паршиков отличился гениальной идеей. Спортсмен решил в ярком стиле отпраздновать победу в бою, а получил лишь удар током.
Инцидент с участием "умного" россиянина состоялся несколько месяцев назад – в марте 2025 года на турнире AFC 37 во Вьетнаме Однако видео с бойцом появилось в сети только недавно, сообщает 24 канал.
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"Гениальная" идея от россиянина
На видео можно увидеть, что россиянин после того, как победил южнокорейца Да Ын Чжона залез на канаты и схватился за металлическую мачту с освещением. В результате спортсмен получил удар током.
После чего Иван Паршиков потерял сознание и упал на канвас. Тренер российского бойца ММА успел поймать своего подопечного и оказать ему помощь.
За несколько секунд Паршиков все же осуществил свой план, придя в себя. Иван под аплодисменты прыгнул в бассейн.
Паршикова ударило током: смотрите видео
Боец ММА Иван Паршиков за свою карьеру провел 21 поединок и имеет в своем активе 16 побед и 5 поражений. Спортсмен не получил серьезных повреждений в результате инцидента и планирует продолжать карьеру.
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