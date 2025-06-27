Інцидент за участі "розумного" росіянина відбувся декілька місяців тому – у березні 2025 року на турнірі AFC 37 у В'єтнамі Проте відео з бійцем з'явилось у мережі лише нещодавно, повідомляє 24 канал.

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"Геніальна" ідея від росіянина

На відео можна побачити, що росіянин після того, як переміг південнокорейця Да Ин Чжона заліз на канати та схопився за металеву щоглу з освітленням. У результаті спортсмен отримав удар струмом.

Після чого Іван Паршиков втратив свідомість та впав на канвас. Тренер російського бійця ММА встиг зловити свого підопічного та надати йому допомогу.

За декілька секунд Паршиков все ж здійснив свій план, прийшовши до тями. Іван під аплодисменти стрибнув у басейн.

Паршикова вдарило струмом: дивіться відео

Боєць ММА Іван Паршиков за свою кар'єру провів 21 поєдинок та має у своєму активі 16 перемог та 5 поразок. Спортсмен не отримав серйозних пошкоджень внаслідок інциденту та планує продовжувати кар'єру.

Раніше повідомляли, що нещодавно одіозний Конор МакГрегор потрапив у скандал у клубі. Колишній чемпіон UFC нокаутував відвідувача закладу двома ударами.