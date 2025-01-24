Аннулированы все результаты: российского "витязя" снова отстранили за допинг

Завершилось дело российского боксера Александра Поветкина по употреблению допинга. Российский "витязь" получил наказание в виде дисквалификации.

Сегодня, 24 января, российского боксера отстранили на четыре года. Инцидент с употреблением запрещенного остарина состоялся в 2014 году, сообщает 24 канал со ссылкой на ITA.

Читайте также Российский боксер наехал на Кличко из-за идеи возвращения на ринг

Поветкин и допинг

Решение о дисквалификации Александра Поветкина было принято на основании данных Всемирного антидопингового агентства WADA из лаборатории в Москве. "Витязя" отстранили до 20 октября 2028 года.

Также были аннулированы все результаты поединков российского боксера, начиная с 28 сентября 2014 года до временной дисквалификации 9 сентября 2024 года.

Отметим, что последний раз Поветкин дрался в 2021 году. После поражения техническим нокаутом в поединке против Диллиана Уайта россиянин завершил карьеру.

Также известно, что Александра Поветкина ранее уже дважды дисквалифицировали от бокса. В 2016 году его отстранили из-за использования мельдония, а уже в декабре того же года у не очень умного россиянина нашли остарин.