Устроил драку в нетрезвом состоянии: в США арестовали российского хоккеиста из НХЛ
- Российский хоккеист Александр Алексеев был арестован в Вашингтоне после драки в нетрезвом состоянии.
- Полиция применила перцовый газ во время его задержания, и Алексеев был отпущен с условием явиться в суд.
- Вашингтон Кэпиталз, клуб Алексеева, заявил, что собирает дополнительную информацию об инциденте.
Очередной скандал с участием "нейтрального" спортсмена возник в Вашингтоне. Пьяный российский хоккеист Александр Алексеев подрался с другим мужчиной посреди ночи.
Громкий инцидент произошел в Вашингтоне после закрытия баров примерно в 3:30 ночи. Российский хоккеист Александр Алексеев в нетрезвом состоянии решил выяснить отношения с другим мужчиной, пишет 24 Канал со ссылкой на ARLnow.
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Полиции пришлось успокаивать россиянина газовым баллончиком
Один из свидетелей драки сообщил об инциденте сотрудникам полиции, которые патрулировали бульвар Кларендон. Во время задержания офицеру полиции пришлось применить перцовый газ, чтобы утихомирить участников драки. После этого они оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.
В уголовном отчете отмечается, что 25-летний Александр Алексеев был задержан в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Игрок Вашингтон Кэпиталз был арестован и доставлен в тюрьму округа Арлингтон. Впоследствии его отпустили, обязав явиться в суд. Дата заседания пока не известна.
В клубе отреагировали на инцидент.
Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию,
– заявил представитель Вашингтон Кэпиталз.
Александр Алексеев после задержания / фото ARLnow
Что известно об Алексееве
- Отметим, что Александр Алексеев является одноклубником путиниста Александра Овечкина, которого очень расхвалил президент США Дональд Трамп.
- Уроженец Санкт-Петербурга подписал контракт с Вашингтон Кэпиталз в 2018 году, но дебютировал в НХЛ в 2021 году.
- В текущем сезоне защитник отыграл лишь 18 матчей и результативными действиями не отличался.