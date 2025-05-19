Устроил драку в нетрезвом состоянии: в США арестовали российского хоккеиста из НХЛ

Очередной скандал с участием "нейтрального" спортсмена возник в Вашингтоне. Пьяный российский хоккеист Александр Алексеев подрался с другим мужчиной посреди ночи.

Громкий инцидент произошел в Вашингтоне после закрытия баров примерно в 3:30 ночи. Российский хоккеист Александр Алексеев в нетрезвом состоянии решил выяснить отношения с другим мужчиной, пишет 24 Канал со ссылкой на ARLnow.

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Полиции пришлось успокаивать россиянина газовым баллончиком

Один из свидетелей драки сообщил об инциденте сотрудникам полиции, которые патрулировали бульвар Кларендон. Во время задержания офицеру полиции пришлось применить перцовый газ, чтобы утихомирить участников драки. После этого они оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

В уголовном отчете отмечается, что 25-летний Александр Алексеев был задержан в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Игрок Вашингтон Кэпиталз был арестован и доставлен в тюрьму округа Арлингтон. Впоследствии его отпустили, обязав явиться в суд. Дата заседания пока не известна.

В клубе отреагировали на инцидент.

Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию,

– заявил представитель Вашингтон Кэпиталз.

Александр Алексеев после задержания / фото ARLnow

Что известно об Алексееве