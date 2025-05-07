Недавно российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. В честь этого его уже отметила мерка Вашингтона.

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Трамп расхвалил путиниста

Во время встречи с новым канадским премьер-министром Марком Карни президент США упомянул российского хоккеиста, однако говорил о нем как о представителе Канады, пишет 24 канал со ссылкой Daily Mail.

Я люблю Канаду. Я очень уважаю канадцев. Уэйн Гретцки, великий. Так случилось, что у вас есть очень, очень хороший хоккеист прямо здесь, в Кэпиталз, которого я очень люблю... Он тоже большой, крепкий орешек. Только что побил рекорд. И он замечательный парень. Знаете, команда была у нас тут, я познакомился со многими игроками. Канада – очень особенное место для меня,

– сказал Дональд Трамп.

Отметим, что Александр Овечкин является известным путинистом. В 2017 году он создал движение в поддержку Владимира Путина под названием Putin Team, а также он ни разу не выступил против войны России в Украине.