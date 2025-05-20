Гучний інцидент трапився у Вашингтоні після закриття барів приблизно о 3:30 ночі. Російський хокеїст Алєксандр Алєксєєв у нетверезому стані вирішив з'ясувати стосунки з іншим чоловіком, пише 24 Канал з посиланням на ARLnow.

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Поліції довелося заспокоювати росіянина газовим балончиком

Один зі свідків бійки повідомив про інцидент співробітникам поліції, які патрулювали бульвар Кларендон. Під час затримання офіцеру поліції довелося застосувати перцевий газ, щоб втихомирити учасників бійки. Після цього вони надали першу медичну допомогу потерпілому.

У кримінальному звіті зазначається, що 25-річного Алєксандра Алєксєєва було затримано у стані алкогольного сп'яніння в громадському місці.

Гравця Вашингтон Кепіталз було заарештовано та доставлено до в'язниці округу Арлінгтон. Згодом його відпустили, зобов'язавши з'явитися до суду. Дата засідання наразі не відома.

У клубі відреагували на інцидент.

Ми обізнані про ситуацію з Алєксандром Алєксєєвим і збираємо додаткову інформацію,

– заявив представник Вашингтон Кепіталз.

Алєксандр Алєксєєв після затримання / фото ARLnow

Що відомо про Алєксєєва