Россиянку на турнире UFC в Баку встретили лозунгом "Слава Украине": огненное видео

В столице Азербайджана Баку состоялся турнир ММА в рамках промоушена UFC. В одном из поединков приняла участие российская бойчиха Ирина Алексеева.

Представительница страны-агрессора Ирина Алексеева была фавориткой боя против польки Клаудии Сигулы. Во время выхода в октагон напыщенную россиянку эпично потроллили, пишет 24 Канал.

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"Теплый" прием россиянки в Баку

Для своего эффектного перформанса Алексеева надела российский флаг на плечи. Когда она пацанской походкой шагала мимо толпы болельщиков, кто-то протянул ей руку и выкрикнул "Слава Украине".

Россиянка косо посмотрела и быстро убрала свою руку.

Видео, как россиянку встретили лозунгом "Слава Украине"

Отметим, что патриотический лозунг украинцев магическим образом подействовал на россиянку. Несмотря на статус безоговорочной фаворитки, Алексеева уступила Сигуле единогласным решением судей.

Напомним, что руководство UFC позволяет российским бойцам участвовать в турнирах и использовать свою символику.

Ранее сообщалось, как болельщики освистали российскую бойчиху ММА на турнире UFC в США.