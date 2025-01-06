Международная федерация хоккея анонсировала возвращение России и Беларуси: когда примут решение
Сборные стран-агрессоров по хоккею получили международный бан из-за начала полномасштабной войны в Украине. Уже третий год россияне и белорусы играют между собой матчи.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф во время пресс-конференции прокомментировал возможное возвращение в турниры сборных России и Беларуси. Спортивный функционер назвал условие, при котором команды стран-агресоров появятся на Олимпиаде и чемпионате мира, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IIHF.
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IIHF заботится о безопасности игроков из стран-агрессоров
Люк Тардиф заявил о своем желании вернуть Россию и Беларусь. Однако решение о допуске примут при одном условии.
Мы хотим скорейшего возвращения сборных России и Беларуси, потому что их возвращение означало бы, что война закончена. Но сейчас мы не будем рисковать безопасностью игроков. Посмотрим, что произойдет в ближайшие два месяца,
– сказал чиновник.
Соответствующее решение о допуске или продлении бана могут принять уже в следующем месяце.
Нужно принять решение в феврале, потому что организаторы Олимпиады и других турниров должны формировать расписание. Но рисковать турнирами или безопасностью игроков мы не будем,
– добавил президент IIHF.
Напомним, что зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 февраля по 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Чемпионат мира по хоккею проводится Международной федерацией ежегодно. Россия и Беларусь пропустили турниры 2022, 2023 и 2024 года.