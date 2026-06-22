Розовая мания: почему большинство футболистов на чемпионате мира играют в бутсах такого цвета

Болельщики заметили, что практически все участники футбольного чемпионата мира выходят на поле в обуви ярких розовых оттенков. Причиной такого массового перехода на розовые бутсы стала не только мода.

Личные предпочтения футболистов в цветовой гамме часто вынуждены уступать место контрактным обязательствам. А производители этим летом продемонстрировали удивительное единство в дизайне, поясняет "24 Канал".

Смотрите также "Первый — не Месси": обнародован топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Почему почти все бутсы на Мундиале – розовые?

Если одежда игроков национальных сборных — это дело технического партнера, то бутсы игроки выбирают самостоятельно, исходя из собственных предпочтений. Но это в большей степени касается размера, формы и шипов, а вот цвет и дизайн в основном остаются на усмотрение производителя.

Дело в личных контрактах, которые разработчики спортивной экипировки подписывают с футболистами. В большинстве из них указано, что игрок должен рекламировать ту модель бутс, которую ему бесплатно предоставит компания.

В этом году все крупнейшие бренды почему-то единодушно решили, что главный цвет лета — розовый. Это объясняется заметностью таких бутс на любом газоне: яркий дизайн сразу бросается в глаза, болельщики на стадионе и у телевизора обращают на это внимание, продажи растут.

Также важную роль в выборе цвета сыграл тот факт, что ни одна сборная на "Мундиале" не играет в розовой форме. Контракт тоже хорошо работает на заметность и продвижение товара.

Кроме того, были проведены психологические исследования, которые показали, что футболисты чувствуют себя увереннее, когда их игровая обувь имеет яркие цвета. А болельщики тоже охотно покупают бутсы теплых насыщенных цветов, потому что не считают их "только для профессионалов".

Есть ли на чемпионате мира исключения из "розовой мании"?

Конечно, не все футболисты на 100% играют на чемпионате мира исключительно в розовой обуви. Два заметных исключения — это Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Аргентинец забил свой хет-трик в ворота Алжира в бело-синих бутсах, которые гармонировали с формой южноамериканской команды. А португалец играет в полностью золотой обуви, которую для него специально подготовил его бренд-партнер.