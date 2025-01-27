Скорее выпущу на поле тренера голкиперов, – Аморим разнес звезду МЮ за отношение к футболу

В воскресенье, 26 января, состоялись матчи 23 тура Английской Премьер-лиги. Закрывал программу игрового дня поединок между Фулхэмом и Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" одержали минимальную победу со счетом 1:0. В очередной раз даже в заявку на игру не попал один из самых звездных игроков команды Маркус Рэшфорд.

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Почему не играет Рэшфорд

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Манчестер Юнайтед высказался по этому поводу. По словам Рубена Аморима, англичанин не вернется на поле, пока не изменит свой подход к тренировкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

"А что говорить? Единственной причиной отсутствия игрока в составе может быть только его отношение. Как футболист себя ведет на тренировках? Как он работает? Это, мое мнение, и у меня есть свое видение, как футболист должен работать. Если ничего не меняется, то почему я должен что-то менять?

Сейчас в Манчестер Юнайтед все в одинаковой ситуации. Мы готовы привлечь каждого, кто работает на максимуме. Сейчас у нас есть проблемы со скамейкой запасных. Нам не хватает скорости. Но я скорее выпущу на поле тренера голкиперов, чем игрока, который не работает максимально каждый день", – сказал Аморим.

К слову. Последний раз Маркус Рэшфорд выходил на поле 12 декабря. Всего он провел в нынешнем сезоне 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок Манчестер Юнайтед проведет на выезде против Стяуа в Лиге Европы. Игра состоится 30 января и начнется в 22:00 по киевскому времени.