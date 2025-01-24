Сборная Бельгии по футболу недавно осталась без главного тренера. После неудачной Лиги наций 2024-2025 был уволен Доменико Тедеско, который работал с командой два года.

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Новый тренер "дьяволов"

"Красные дьяволы" не оставались долго без наставника. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию футбола Бельгии, новым коучем команды стал Руди Гарсия.

В ближайшее время состоится презентация французского специалиста. Последним местом работы Гарсии был итальянский Наполи, где он проработал всего четыре месяца в сезоне 2023-2024.

Это будет первый опыт работы Руди во главе сборной. Ранее тренер возглавлял Сент-Этьенн, Дижон, Ле Ман, Лилль, Рому, Марсель, Лион, Аль-Наср и Наполи.

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Успехи Руди Гарсии

Вместе с Лиллем Гарсия выигрывал чемпионат и Кубок Франции в 2011-м. В свою очередь с Марселем наставник выходил в финал Лиги Европы-2018, а с Лионом – в полуфинал Лиги чемпионов 2019-2020.

Первыми матчами Гарсии во главе бельгийцев станут стыковые игры Лиги наций против Украины. 20 и 23 марта команды определят между собой обладателя путевки в дивизион А.

Главной задачей Руди станет успешное выступление на чемпионате мира-2026. В квалификации к Мундиалю Бельгия будет играть в одной группе с Уэльсом, Северной Македонией, Казахстаном и Лихтенштейном.