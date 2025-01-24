Збірна Бельгії з футболу нещодавно залишилась без головного тренера. Після невдалої Ліги націй 2024-2025 був звільнений Доменіко Тедеско, який працював із командою два роки.

До теми Бельгія звільнила скандального тренера перед матчами з Україною в Лізі націй

Новий тренер "дияволів"

"Червоні дияволи" не залишались довго без наставника. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію футболу Бельгії, новим коучем команди став Руді Гарсія.

Найближчим часом відбудеться презентація французького фахівця. Останнім місцем роботи Гарсії був італійський Наполі, де він пропрацював лише чотири місяці у сезоні 2023-2024.

Це буде перший досвід роботи Руді на чолі збірної. Раніше тренер очолював Сент-Етьєнн, Діжон, Ле Ман, Лілль, Рому, Марсель, Ліон, Аль-Наср та Наполі.

Читайте також Заміна Степаненка, "Танк" з Олександрії та лідери Полісся: дебютанти збірної України у 2024 році

Успіхи Руді Гарсії

Разом із Ліллем Гарсія вигравав чемпіонат та Кубок Франції у 2011-му. У свою чергу із Марселем наставник виходив у фінал Ліги Європи-2018, а з Ліоном – у півфінал Ліги чемпіонів 2019-2020.

Першими матчами Гарсії на чолі бельгійців стануть стикові ігри Ліги націй проти України. 20 та 23 березня команди визначать між собою володаря путівки у дивізіон А.

Головним завданням Руді стане успішний виступ на чемпіонаті світу-2026. У кваліфікації до Мундіалю Бельгія гратиме в одній групі з Вельсом, Північною Македонією, Казахстаном та Ліхтенштейном.