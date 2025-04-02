Динамо шагает в полуфинал: "бело-синие" на выезде обыграли Рух в Кубке Украины на выезде
- Динамо победило Рух со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка Украины благодаря голу Александра Пихаленка.
- Киевское Динамо прошло в полуфинал Кубка Украины-2024/2025.
В среду, 2 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Украины-2024/2025. Путевку в следующий раунд разыграли шесть команд.
Рух – Динамо 0:1
Голы: Пихаленок, 43
Киевское Динамо в кубковом поединке сыграло на выезде против львовского Руха. Матч завершился минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0, сообщает 24 канал.
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Киевляне подходили к матчу в роли фаворита, что сразу стало видно на поле. Динамо контролировало мяч и создавало опасные голевые моменты. Рух вынужденно отбивался и ждал своего шанса.
В конце первого тайма фортуна все-таки улыбнулась "бело-синим". Счет в кубковом противостоянии открыл полузащитник "бело-синих" Александр Пихаленок – 1:0.
Во втором тайме Рух активизировался, ведь львовяне стремились, хотя бы сравнять счет, чтобы перейти в экстра таймы. Однако усилия были тщетными, Динамо удержало победу и шагает в полуфинал Кубка Украины-2024/2025.