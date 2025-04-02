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Sport News 24 Футбол Динамо шагает в полуфинал: "бело-синие" на выезде обыграли Рух в Кубке Украины на выезде
2 апреля, 19:57
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Динамо шагает в полуфинал: "бело-синие" на выезде обыграли Рух в Кубке Украины на выезде

Егор Торяник
Основні тези
  • Динамо победило Рух со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка Украины благодаря голу Александра Пихаленка.
  • Киевское Динамо прошло в полуфинал Кубка Украины-2024/2025.

В среду, 2 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Украины-2024/2025. Путевку в следующий раунд разыграли шесть команд.

Рух – Динамо 0:1

Голы: Пихаленок, 43

Киевское Динамо в кубковом поединке сыграло на выезде против львовского Руха. Матч завершился минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0, сообщает 24 канал.

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Киевляне подходили к матчу в роли фаворита, что сразу стало видно на поле. Динамо контролировало мяч и создавало опасные голевые моменты. Рух вынужденно отбивался и ждал своего шанса.

В конце первого тайма фортуна все-таки улыбнулась "бело-синим". Счет в кубковом противостоянии открыл полузащитник "бело-синих" Александр Пихаленок – 1:0.

Во втором тайме Рух активизировался, ведь львовяне стремились, хотя бы сравнять счет, чтобы перейти в экстра таймы. Однако усилия были тщетными, Динамо удержало победу и шагает в полуфинал Кубка Украины-2024/2025.