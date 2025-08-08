Киевское Динамо реабилитировалось перед своими болельщиками за поражение от Пафоса в ЛЧ. Подопечные Александра Шовковского без проблем разобрались с львовским Рухом.

В пятницу, 8 августа, стартовал 2-й тур УПЛ. Киевское Динамо на выезде встречалось с львовским Рухом, пишет 24 Канал.

Как Динамо сыграло против Руха?

На этой неделе Динамо сыграло поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. "Бело-синие" неожиданно уступили киприотам со счетом 0:1.

Во Львове киевляне стремились реабилитироваться за досадное поражение. Главный тренер Динамо Александр Шовковский провел ротацию состава, предоставив игровую практику игрокам, не игравшим с Пафосом.

В первом тайме подопечные Ивана Федыка пытались противостоять именитому сопернику, но все же пропустили мяч на 21-й минуте от Михавка.

В начале второго тайма Вивчаренко сделал прострел в штрафную площадь Руха, который замкнул защитник хозяев Холод. После этого гола игра "желто-черных" расклеилась.

Буяльский, Брагару и Яцык довели счет до разгромного. В конце встречи гамбийский форвард Руха Фал забил гол престижа.

В итоге поединок во Львове завершился победой Динамо со счетом 5:1.

Рух – Динамо 1:5

Голы: Фал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцык, 80

В турнирной таблице Динамо вышло на первую строчку. У подопечных Шовковского шесть очков в двух матчах.

Рух пока идет вторым. У львовян три балла в двух матчах.

