Київське Динамо реабілітувалося перед своїми вболівальниками за поразку від Пафосу в ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського без проблем розібралися з львівським Рухом.

У п'ятницю, 8 серпня, стартував 2-й тур УПЛ. Київське Динамо на виїзді зустрічалося з львівським Рухом, пише 24 Канал.

Як Динамо зіграло проти Руху?

На цьому тижні Динамо зіграло поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. "Біло-сині" несподівано поступилися кіпріотам з рахунком 0:1.

У Львові кияни прагнули реабілітуватися за прикру поразку. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський провів ротацію складу, надавши ігрову практику гравцям, які не грали з Пафосом.

У першому таймі підопічні Івана Федика намагалися протистояти іменитому супернику, але все ж пропустили м'яч на 21-й хвилині від Михавка.

На початку другого тайму Вівчаренко зробив простріл у штрафний майданчик Руху, який замкнув захисник господарів Холод. Після цього голу гра "жовто-чорних" розклеїлася.

Буяльський, Брагару та Яцик довели рахунок до розгромного. Наприкінці зустрічі гамбійський форвард Руху Фал забив гол престижу.

У підсумку поєдинок у Львові завершився перемогою Динамо з рахунком 5:1.

Рух – Динамо 1:5

Голи: Фал, 88 – Михавко, 21, Холод, 47 (автогол), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

Відео голів у матчі Рух – Динамо

У турнірній таблиці Динамо вийшло на першу сходинку. У підопічних Шовковського шість очок у двох матчах.

Рух наразі йде другим. У львів'ян три бали у двох матчах.

