Гості зробили великий крок до виходу в наступну стадію, здобувши перемогу з рахунком 3:1. Генеральний директор белградського клубу Звездан Терзич висловився про потенційну дуель з чинним чемпіоном УПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Црвени Звезди.

Що сказав серб про Динамо?

Він розповів, що не хотів би зустрічатися з киянами через політичну ситуацію, адже українці вороже ставляться до Сербії. При цьому функціонер самовпевнено заявив, що його команда сильніша, ніж Динамо.

"Ми – сильніша та якісніша команда, ніж київське Динамо. Якщо ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, то треба вийти та "переїхати" цього суперника. Проте спочатку Динамо потрібно пройти Пафос – це добре організований клуб, хороша команда, де багато іноземних гравців. Власник – наш друг російський мільярдер Ломакін.

Я не можу сказати, хто пройде далі в парі Динамо – Пафос. На стадії плейоф не буває легких суперників. На цей час наші гравці будуть повністю зосереджені на протистоянні з Лехом. Ми взагалі повинні заборонити їм розмовляти на тему раунду плейоф до закінчення протистояння з поляками, – сказав Терзич.

Довідка. В першій зустрічі кияни поступилися кіпріотам з рахунком 0:1. Матч-відповідь Пафос – Динамо відбудеться 12 серпня.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шовковський пояснив, чому "біло-сині" поступилися Пафосу в поєдинку в Любліні.