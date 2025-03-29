Бенефис капитана: Динамо обыграло Рух и не подпустило конкурентов в чемпионской гонке

Поединок во Львове между Рухом и Динамо закрывал субботнюю программу 22-го тура Украинской Премьер-Лиги. Подопечные Александра Шовковского добыли важные три очка.

Рух – Динамо 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

Прямые конкуренты Динамо одержали победы в матчах 22-го тура. Поэтому "бело-синие" не имела права на ошибку в матче с Рухом, пишет 24 Канал.

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Динамо на классе обыграло Рух

Во время зимнего трансферного окна команда Виталия Пономарева потеряла квартет основных игроков, которые перешли в Карпаты. Это сказалось на результатах команды в весенней части чемпионата.

Не стал исключением поединок против Динамо. "Бело-синие" быстро открыли счет. На 11-й минуте Буяльский элегантным скрытым пасом вывел на свидание с голкипером львовян Ваната. Лучший бомбардир чемпионата не стал упускать возможность пополнить снайперский счет.

На 30-й минуте встречи капитан киевлян удвоил преимущество. После затяжной атаки Виталий воспользовался навесом Ярмоленко и установил окончательный счет встречи.

Хозяева поля пытались отыграться, чтобы вернуть интригу. Однако динамовцы на классе довели матч до победы.

Видеообзор матча Рух – Динамо