Бенефис капитана: Динамо обыграло Рух и не подпустило конкурентов в чемпионской гонке
- Динамо победило Рух со счетом 2:0 благодаря голам Ваната и Буяльского, сохранив отрыв от конкурентов в чемпионской гонке.
- Рух потерпел четвертое поражение в пяти матчах второй части чемпионата, оставаясь на 9-й позиции в турнирной таблице.
Поединок во Львове между Рухом и Динамо закрывал субботнюю программу 22-го тура Украинской Премьер-Лиги. Подопечные Александра Шовковского добыли важные три очка.
Рух – Динамо 0:2
Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30
Прямые конкуренты Динамо одержали победы в матчах 22-го тура. Поэтому "бело-синие" не имела права на ошибку в матче с Рухом, пишет 24 Канал.
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Динамо на классе обыграло Рух
Во время зимнего трансферного окна команда Виталия Пономарева потеряла квартет основных игроков, которые перешли в Карпаты. Это сказалось на результатах команды в весенней части чемпионата.
Не стал исключением поединок против Динамо. "Бело-синие" быстро открыли счет. На 11-й минуте Буяльский элегантным скрытым пасом вывел на свидание с голкипером львовян Ваната. Лучший бомбардир чемпионата не стал упускать возможность пополнить снайперский счет.
На 30-й минуте встречи капитан киевлян удвоил преимущество. После затяжной атаки Виталий воспользовался навесом Ярмоленко и установил окончательный счет встречи.
Хозяева поля пытались отыграться, чтобы вернуть интригу. Однако динамовцы на классе довели матч до победы.
Видеообзор матча Рух – Динамо
- В турнирной таблице Динамо сохранило отрыв от основных конкурентов в борьбе за чемпионство. Команда Шовковского опережает Александрию на 4 балла, а Шахтер на 10.
- Рух сохранил за собой 9-ю позицию. Подопечные Пономарева потерпели четвертое поражение в пяти матчах второй части чемпионата.