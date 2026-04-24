Львовские клубы, которые должны были объединиться, устроили массовую драку на поле
- Во время матча молодежных команд львовских клубов Рух и Карпаты произошла массовая драка, которую спровоцировал игрок Андрей Чеберинчак, получив за это красную карточку.
- Несмотря на заявления об объединении, оба клуба продолжили выступать отдельно, и в матче Карпаты одержали победу со счетом 5:2.
Несмотря на намерения руководства объединить львовские Рух и Карпаты в одну клубную структуру, дерби между этими командами на любом уровне остаются максимально принципиальными. В поединке команд U-19 эмоции перешли грань дозволенного.
При счете 2:4 в пользу Карпат борьба за мяч вблизи скамейки запасных из футбольной быстро перешал в разряд смешанных единоборств. Провокатор получил от арбитра прямое удаление, пишет Спорт24.
Смотрите также "Сейчас таких трудно найти": Маркевич назвал футболиста, в котором он не ошибся
Что произошло в матче юношеских команд Руха и Карпат?
Андрею Чеберинчаку, который в этот момент находился в технической зоне Карпат, не понравилось, как игроки Руха действовали против его партнеров по команде у боковой линии. Футболист не сдержался и зарядил по лицу сопернику, что спровоцировало массовый конфликт.
Запасные и тренеры обеих команд выбежали на поле, бушевали страсти, которые бригаде арбитров не сразу удалось успокоить. В конце концов рефери продемонстрировал Чеберинчаку красную карточку за провокацию.
Драка в матче Руха и Карпат – смотрите видео:
В конце концов матч завершился убедительной победой Карпат 5:2.
Почему Рух и Карпаты должны объединиться?
- 31 декабря 2024 года на официальных ресурсах Руха и Карпат появилось заявление о том, что владельцы клубов приняли решение объединиться усилия, чтобы во Львове была сильная команда, способная бороться за самые высокие позиции в украинском чемпионате.
- Речь шла о том, чтобы в Премьер-лиге остались Карпаты, а Рух со следующего сезона сосредоточился на подготовке игроков академии, которая является одной из лучших в Украине и уже достигала результатов, выигрывая юношеское первенство и участвуя в Юношеской Лиге УЕФА.
- Однако реальных шагов к объединению клубов фактически так и не произошло, оба они продолжили выступать в УПЛ. По слухам, Рух все же должен вылететь, после чего приостановит свой профессиональный статус.