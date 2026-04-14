Во Львове может исчезнуть известный футбольный клуб

Львовский Рух может прекратить существование на профессиональном уровне уже летом 2026 года. Речь идет лишь о взрослой команде, тогда как академия продолжит работу.

Информацию о возможном исчезновении клуба озвучили в ютуб-проекте ТаТоТаке. Там объяснили причины такого сценария и последствия для украинского футбола.

Что известно об исчезновении Руха?

В проекте отметили, что вероятность исчезновения взрослой команды очень высока.

Вероятность того, что Рух как профессиональный клуб уровня УПЛ или ПФЛ исчезнет летом 2026 приближается к отметке 95–100%. Я сейчас говорю исключительно о взрослой команде,

– отметил ведущий Михаил Спиваковский.

По словам авторов, содержание клуба обходится владельцам в немалую сумму.

Движение – это частный клуб. Там есть владельцы, которые каждый год должны отдавать бюджет ... Я слышал, что бюджет Руха примерно 3 миллиона евро. Руководители клуба считают, что на этом этапе развития клуба это нецелесообразно, – добавил Спиваковский.

Игроки могут перейти в другие клубы

В проекте отмечают, что сейчас клуб фактически выполняет роль платформы для развития молодежи. Ожидается, что ведущие футболисты могут сменить команду уже в ближайшее время.

Что такое Рух? Это фабрика талантов. 80–90% взрослых игроков реализованы. Они все или в Карпатах или в ЛНЗ,

– отметил ведущий.

В проекте также предположили, кто может заменить Рух в УПЛ.

Если Рух сообщит УПЛ о своем исчезновении до конца текущего сезона, то в стыковых матчах сможет сыграть команда, которая находится ниже. Например, Александрия. Если львовяне сыграют поединки плей-офф и тогда снимутся с соревнований, то приоритет будет у тех клубов, которые тоже участвовали в стыковых матчах, – рассказал Михаил Спиваковский.

Предварительно известно, что Рух планирует доиграть этот сезон до конца.

