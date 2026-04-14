Інформацію про можливе зникнення клубу озвучили в ютуб-проєкті ТаТоТаке. Там пояснили причини такого сценарію та наслідки для українського футболу.

Дивіться також Фінансова катастрофа у Ворсклі: клуб на межі виживання, борги – критичні

Що відомо про зникнення Руха?

У проєкті зазначили, що ймовірність зникнення дорослої команди дуже висока.

Ймовірність того, що Рух як професійний клуб рівня УПЛ чи ПФЛ зникне влітку 2026 наближається до відмітки 95–100%. Я зараз кажу виключно про дорослу команду,

– зазначив ведучий Михайло Співаковський.

За словами авторів, утримання клубу обходиться власникам у чималу суму.

Рух – це приватний клуб. Там є власники, які кожен рік мають віддавати бюджет… Я чув, що бюджет Руха приблизно 3 мільйона євро. Керівники клубу вважають, що на цьому етапі розвитку клубу це недоцільно, – додав Співаковський.

Гравці можуть перейти в інші клуби

У проєкті наголошують, що зараз клуб фактично виконує роль платформи для розвитку молоді. Очікується, що провідні футболісти можуть змінити команду вже найближчим часом.

Що таке Рух? Це фабрика талантів. 80–90% дорослих гравців реалізовані. Вони всі або в Карпатах або в ЛНЗ,

– зазначив ведучий.

У проєкті також припустили, хто може замінити Рух в УПЛ.

Якщо Рух повідомить УПЛ про своє зникнення до кінця поточного сезону, то у стикових матчах зможе зіграти команда, яка знаходиться нижче. Наприклад, Олександрія. Якщо львів'яни відіграють поєдинки плей-оф і тоді знімуться зі змагань, то пріоритет буде в тих клубів, які теж брали участь у стикових матчах, – розповів Михайло Співаковський.

Попередньо відомо, що Рух планує дограти цей сезон до кінця.

Рух у цьому сезоні УПЛ