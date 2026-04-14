Інформацію про можливе зникнення клубу озвучили в ютуб-проєкті ТаТоТаке. Там пояснили причини такого сценарію та наслідки для українського футболу.
Дивіться також Фінансова катастрофа у Ворсклі: клуб на межі виживання, борги – критичні
Що відомо про зникнення Руха?
У проєкті зазначили, що ймовірність зникнення дорослої команди дуже висока.
Ймовірність того, що Рух як професійний клуб рівня УПЛ чи ПФЛ зникне влітку 2026 наближається до відмітки 95–100%. Я зараз кажу виключно про дорослу команду,
– зазначив ведучий Михайло Співаковський.
За словами авторів, утримання клубу обходиться власникам у чималу суму.
Рух – це приватний клуб. Там є власники, які кожен рік мають віддавати бюджет… Я чув, що бюджет Руха приблизно 3 мільйона євро. Керівники клубу вважають, що на цьому етапі розвитку клубу це недоцільно, – додав Співаковський.
Гравці можуть перейти в інші клуби
У проєкті наголошують, що зараз клуб фактично виконує роль платформи для розвитку молоді. Очікується, що провідні футболісти можуть змінити команду вже найближчим часом.
Що таке Рух? Це фабрика талантів. 80–90% дорослих гравців реалізовані. Вони всі або в Карпатах або в ЛНЗ,
– зазначив ведучий.
У проєкті також припустили, хто може замінити Рух в УПЛ.
Якщо Рух повідомить УПЛ про своє зникнення до кінця поточного сезону, то у стикових матчах зможе зіграти команда, яка знаходиться нижче. Наприклад, Олександрія. Якщо львів'яни відіграють поєдинки плей-оф і тоді знімуться зі змагань, то пріоритет буде в тих клубів, які теж брали участь у стикових матчах, – розповів Михайло Співаковський.
Попередньо відомо, що Рух планує дограти цей сезон до кінця.
Рух у цьому сезоні УПЛ
- Львівська команда наразі посідає 14 місце в УПЛ, перебуваючи у зоні перехідних матчів.
- Рух на 8 очок випереджає Олександрію, яка знаходиться у зоні прямого вильоту.
- В останніх п’яти матчах підопічні Івана Федика здобули лише 1 очко.