Рух может продолжить выступления в УПЛ в новом сезоне: кто из игроков Карпат пополнит "желто-черных"

Пока нет никакой финальной конкретики относительно судьбы Руха после слияния с Карпатами. Была информация, что "желто-черные" доиграют сезон-2024/2025 в УПЛ, после чего клуб будет сконцентрирован на воспитании молодых талантов для "зелено-белых".

Также сообщалось, что целая группа ведущих игроков Руха присоединится к Карпатам уже в это зимнее трансферное окно. В СМИ даже называли их фамилии, но тоже до конца неизвестно, оденут ли эти футболисты зелено-белую футболку.

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Рух может стать фарм-клубом Карпат

9 января появился положительный инсайд для фанов "желто-черных". По информации Sport.ua, Рух может продолжить свои выступления в УПЛ в новом сезоне-2025/2026, пишет 24 Канал.

Появление новых инвесторов может оставить клуб на плаву. Однако вряд ли перед командой будут ставиться какие-то серьезные задачи.

Также издание сообщило, что в желто-черной футболке могут продолжить свою карьеру сразу несколько нынешних игроков Карпат. Речь идет о Юрии Тлумаке, сыне экс-голкипера "львов" Андрея Тлумака, полузащитника Артура Рябова и левого полузащитника Яна Костенко.

Если такие слухи воплотятся в реальность, то Рух может стать фарм-клубом Карпат.

Напомним, что в прессе была информация, что большинство игроков Руха, в которых заинтересован тренерский штаб Карпат, отказываются переходить к "зелено-белым". Среди футболистов, которыми интересуются "львы", фигурируют имена Алексея Сыча, Ильи Квасницы, Марка Сапуги, Игоря Краснопира, Олега Федора и Евгения Пастуха.

Интересно. Сыч, Квасница, Сапуга и Федор в 2020-м году, когда Карпаты прекратили свое существование, перебрались в Рух как раз из структуры "львов". Только Пастух и Краснопир приехали в расположение "желто-черных" из двух столичных клубов – Динамо и Оболони.

Также на Алексея Сыча претендует киевское Динамо, которое уже просматривает центрбека Руха Богдана Слюбыка.