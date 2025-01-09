Також повідомлялось, що ціла група провідних гравців Руха приєднається до Карпат вже у це зимове трансферне вікно. У ЗМІ навіть називали їх прізвища, але теж до кінця невідома, чи одягнуть ці футболісти зелено-білу футболку.

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Рух може стати фарм-клубом Карпат

9 січня з'явився позитивний інсайд для фанів "жовто-чорних". За інформацією Sport.ua, Рух може продовжити свої виступи в УПЛ у новому сезоні-2025/2026, пише 24 Канал.

Поява нових інвесторів може залишити клуб на плаву. Однак навряд перед командою ставитимуться якісь серйозні завдання.

Також видання повідомило, що у жовто-чорній футболці можуть продовжити свою кар'єру одразу декілька теперішніх гравців Карпат. Мова йде про Юрія Тлумака, сина ексголкіпера "левів" Андрія Тлумака, півзахисника Артура Рябова та лівого півзахисника Яна Костенка.

Якщо такі чутки втіляться у реальність, то Рух може стати фарм-клубом Карпат.

Нагадаємо, що у пресі була інформація, що більшість гравців Руха, у яких зацікавлений тренерський штаб Карпат, відмовляються переходити до "зелено-білих". Серед футболістів, якими цікавляться "леви", фігурують імена Олексія Сича, Іллі Квасниці, Марка Сапуги, Ігоря Краснопіра, Олега Федора та Євгена Пастуха.

Цікаво. Сич, Квасниця, Сапуга та Федор у 2020-му році, коли Карпати припинили своє існування, перебрались у Рух якраз із структури "левів". Лише Пастух та Краснопір приїхали до розташування "жовто-чорних" із двох столичних клубів – Динамо та Оболоні.

Також на Олексія Сича претендує київське Динамо, яке вже переглядає центрбека Руха Богдана Слюбика.