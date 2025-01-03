ЗМІ вже назвали декілька прізвищ гравців Руха, які перейдуть у Карпати. Мова йшла про Сича, Квасницю, Краснопіра та Федора. Також повідомлялось, що згодом зелено-білу футболку одягне й Пастух.

До теми Тренер Руха зізнався, чи чекати його у Карпатах після шокуючого об'єднання клубів

Повернення вихованця

Тепер стало відомо про ще один можливий трансфер. За інформацією "ТаТоТаке", Марко Сапуга повернеться у рідний клуб, пише 24 Канал.

У Карпатах хочуть якомога швидше повернути свого вихованця на футбольне поле після провальної операції на порваних "хрестах". Відзначимо, що до травми Сапуга був одним із лідерів Руха та капітаном команди.

Довідка. Марко Сапуга – син легенди львівських Карпат та одного з тренерів юнацької команди клубу Андрія Сапуги.

Про сенсаційне об'єднання двох львівських клубів висловив свою думку Мирон Маркевич, який повернув Карпати в УПЛ. Натомість в УПЛ запевнили, що не отримали жодного офіційного звернення з боку обох клубів про злиття команд.

Слід додати, що таким об'єднанням може скористатись київське Динамо. У пресі фігурує інформація, що на турецьких зборах до команди доєднається талановитий центрбек Богдан Слюбик.

Що відомо про Марка Сапугу