Під Новий рік львівські клуби Карпати та Рух здивували футбольних уболівальників сенсаційним об'єднанням. У новому сезоні Львів матиме лише одного представника в УПЛ, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Маркевич сподівається на створення топ-клубу у Львові

Об'єднання Карпат та Руху стало повною несподіванкою для Мирона Маркевича. Він не очікував такого стрімкого розвитку подій.

"Якщо чесно, я не знаю, хто був ініціатором цього об'єднання. Кожен із клубів мав амбітні плани, у тому числі й Карпати збиралися створювати клубну академію. І раптом сенсаційна новина про об'єднання, своєрідний новорічний подарунок місцевим уболівальникам футболу, що невдовзі Львів втратить одну елітну команду зі своїм стилем.

З іншого боку, з'явився унікальний шанс створити у цей непростий час у Львові боєздатну команду зі своїх вихованців, з якою вважалися б не лише в Україні", – сказав Маркевич.

Рух залишатиметься кузнею футбольних талантів

73-річний тренер не знає причин, які спонукали власника Руху Григорія Козловського піти на такий відчайдушний крок. Проте Мирон Богданович сподівається, що футбольна академія "жовто-чорних" продовжить своє існування.

Рух не зникне із всеукраїнської футбольної карти. Академія Руху продовжує функціонувати, Козловський і надалі дбає про розвиток інфраструктури, зокрема на території біля стадіону імені Богдана Маркевича у Винниках. Це дає підстави сподіватися, що Рух залишатиметься кузнею футбольних талантів,

– заявив Маркевич.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич влітку залишив посаду головного тренера Карпат. Його замінив екснаставник Інгульця Владислав Лупашко.

Рух теж не чужа команда для досвідченого фахівця. У 2003 році Маркевич заснував у Винниках дитячу футбольну школу, яка дала поштовх створенню футбольної команди. Рух пройшов усі щаблі вітчизняного футболу, пробившись в елітний дивізіон. Певний час Мирон Богданович був консультантом колишнього головного тренера Руху Івана Федика.