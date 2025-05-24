Дали бой: Рух напоследок чемпионата испортил настроение Шахтеру, сыграв вничью

Донецкий Шахтер впервые в истории чемпионатов Украины завоевал бронзовые награды. В последнем матче сезона против Руха "горняки" надеялись поставить жирную точку.

Рух – Шахтер 1:1

Голы: Фал, 58 – Эгиналду, 47

В субботу, 24 мая, на "Арене Львов" состоялся матч 30 тура УПЛ, в котором Рух принимал Шахтер. Поединок уже не имел турнирного значения, пишет 24 Канал.

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Результативные стандарты

Тренеры обеих команд дали возможность проявить себя нескольким резервистам и игрокам, имевшим мало игровой практики. У "горняков" даже в заявке отсутствовали Георгий Судаков, Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. У "желто-черных" не было таких больших кадровых изменений.

В первом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота. Забитыми голами соперники порадовали зрителей в начале второй половины встречи.

На 47 минуте после розыгрыша углового голкипер Руха Герета не сумел зафиксировать мяч. Ошибкой воспользовался бразилец Эгиналду, который отправил кожаного в пустые ворота.

Хозяева поля не собирались уступать бронзовому призеру и быстро отыгрались. После подачи углового форвард львовян Фал голой точно пробил по воротам.

До финального свистка ничейный счет не изменился. Напомним, что в первом круге соперники тоже не определили победителя – 1:1.

Видеообзор матча Рух – Шахтер