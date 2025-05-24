Рух – Шахтар 1:1

Голи: Фал, 58 – Егіналду, 47

У суботу, 24 травня, на "Арені Львів" відбувся матч 30 туру УПЛ, в якому Рух приймав Шахтар. Поєдинок вже не мав турнірного значення, пише 24 Канал.

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Результативні стандарти

Тренери обох команд дали можливість проявити себе кільком резервістам та гравцям, що мали обмаль ігрової практики. У "гірників" навіть у заявці були відсутні Георгій Судаков, Дмитро Різник, Микола Матвієнко та Валерій Бондар. У "жовто-чорних" не було таких великих кадрових змін.

У першому таймі жодній з команд не вдалося вразити ворота. Забитими голами суперники порадували глядачів на початку другої половини зустрічі.

На 47 хвилині після розіграшу кутового голкіпер Руху Герета не зумів зафіксувати м'яч. Помилкою скористався бразилець Егіналду, який відправив шкірястого у порожні ворота.

Господарі поля не збиралися поступатися бронзовому призеру та швидко відігралися. Після подачі кутового форвард львів'ян Фал голою точно пробив по воротах.

До фінального свистка нічийний рахунок не змінився. Нагадаємо, що першому колі суперники теж не визначили переможця – 1:1.

Відеоогляд матчу Рух – Шахтар