Румынская фигуристка отреагировала на оценки за выступление криком и слезами на Олимпиаде-2026

Конькобежка установила личный рекорд на своей дебютной Олимпиаде и не сдержала эмоций. Несмотря на радость, она не вошла даже в десятку лучших.

Румынская фигуристка Юлия Саутер эмоционально отреагировала на свои оценки после выступления в произвольной программе на Олимпийских играх-2026. После объявления результатов спортсменка закричала от радости и расплакалась – это был ее олимпийский дебют. Об этом сообщает Oboz.ua.

Как выступила Юлия Саутер на ОИ-26?

Фигуристка начала свою программу качественным тройным лутцем и выполнила каскады 3-2. Ее выступление сопровождали песни "That Home", "Rain In Your Black Eyes" и To "Build a Home".

Эксперты обратили внимание, что в короткой программе спортсменка чисто выполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, получив положительную прибавку за элемент. Ранее ей не удавалось выполнять этот прыжок на "плюс". Также отметили, что лутц и флип она включила в свой технический арсенал только с сезона 2022/23. Впоследствии фигуристка отказалась от флипа, сосредоточившись на лутце, который смогла сделать стабильным элементом своей программы.

По итогам выступления фигуристка набрала 190,93 балла, что стало ее личным рекордом. В произвольной программе она добавила шесть баллов к предыдущему достижению, а по сумме двух прокатов – сразу 16. Ответ конькобежки на объявление результатов был эмоциональным: после громкого крика она расплакалась от радости. Видео ее реакции быстро распространилось в социальных сетях и стало популярным.

Фигуристка эмоционально отреагировала на свой результат: смотрите видео

Несмотря на весомый личный прогресс, этого результата на Олимпиаде оказалось недостаточно – фигуристка заняла 17-е место. Победу одержала ее американская коллега Алиса Лью, которая набрала 226,79 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Японии Каори Сакамото (224,90), а бронзу – ее соотечественница Моне Тиба с результатом 217,88 балла.

Что известно о Юлии Саутер?