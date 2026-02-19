По словам биатлонистки, ее беспокоит, что Международный олимпийский комитет не выплачивает никаких денежных вознаграждений во время Олимпийских игр. Экономические принципы контролирует МОК, который, по мнению Эберг, остается "в менталитете каменного века", сообщает издание Expressen.

Смотрите также Исторические соревнования: впервые на зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Что сказала Эльвира Эберг?

Эберг отметила, что они приезжают выступать на Олимпиаде, но даже не могут демонстрировать собственных спонсоров. Как сказала шведка, для нее Олимпиада, в определенной степени является убыточным делом.

Эберг объяснила, что фактически приезжает как рекламное лицо, но существует риск остаться в минусе. Она подчеркнула, что не заработает ни одной кроны, если не будет иметь очень хороших контрактов со спонсорами.

Спортсменка считает, что принципы МОК устарели.

Остается мнение, что Олимпиада была для любителей, но это менталитет каменного века. Как сейчас, ты приезжаешь сюда и тебя эксплуатируют. Без нас, спортсменов, Олимпиады бы не было. Но хотя это моя работа, я ничего с этого не зарабатываю,

– сказала шведская биатлонистка.

Кто также высказался относительно выплат на Олимпиаде?

Звезда шведской мужской сборной Себастьян Самуэльссон также считает, что во время Олимпиады спортсмены должны получать денежные вознаграждения.

Он предпочел бы, чтобы, чтобы деньги возвращались спортсменам, чем чтобы "богачи получали еще один роскошный ужин или останавливались в элитном отеле".

По его мнению, возвращаясь к первоначальной идее Олимпиады, это должны были бы быть какие-то любительские соревнования, и это было бы хорошо. Но спорт сегодня выглядит иначе.

Самуэльссон, как и Эльвира Эберг, поддерживает право спортсменов пользоваться преимуществами своих спонсоров.

Мы полностью ограничены в том, как можем коммерциализировать Олимпиаду. Я не могу использовать никаких партнеров, ассоциация биатлона не может использовать никаких партнеров. Все другие доходы ограничены,

– делится шведский биатлонист.

Какой ответ МОК относительно комментариев спортсменов?

В ведомстве отметили, что Олимпиада должна прежде всего отражать честь, сообщества и представление своей страны, а не финансовое вознаграждение.

Роль заключается в реинвестировании олимпийских доходов во все спортивное движение, а не в оплате труда отдельных спортсменов.

Кроме того, в комитете отметили важность сохранения олимпийских традиций и избежание системы, которая могла бы создать несправедливость или отвлекать от олимпийских ценностей.

Обратите внимание! В то же время Международный союз биатлонистов решил выплатить большие призовые средства на этапах Кубка мира этого сезона, компенсируя таким образом непроведение определенных соревнований. Однако во время Олимпийских игр призовые деньги остаются недоступными.

Как проходят соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026?