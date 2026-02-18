Сара Шлепер и ее сын Лассе Хаксиола стали первой в истории зимних Олимпийских игр парой мать и сын, что вместе приняли участие в соревнованиях. Об этом сообщает Olympics.com.

Как выступила семья?

Сара Шлепер, которая стала рекордсменкой на этих Играх, на нынешних соревнованиях заняла 27 место в супергигантском слаломе и не финишировала в гигантском.

В то же время ее сын Ласс Гаксиола также не отметился высокими результатами. Он дебютировал на Олимпийских играх 14 февраля, заняв 53-е место в квалификации слалома-гиганта.

Несмотря на скромные результаты семьи, они установили сразу три рекорда: мать стала первой горнолыжницей, которая приняла участие в семи Олимпиадах, а также – самой старшой лыжницей в истории Игр, выступив в 46 лет. Их главным достижением стало совместное участие в заездах.

Сара Шлепер призналась, что не смогла сдержать слезы во время церемонии открытия соревнований из-за гордости за первый олимпийский опыт сына.

Символично, что вместе они провели последнюю Олимпиаду для лыжницы и первую для сына. В 2011 году Шлепер уже заканчивала карьеру, но через некоторое время перезапустила ее. Тогда со спортом она прощалась также с сыном – на руках, проводя свой "последний" знаковый спуск в платье.

Чем известна Сара Шлепер?

Участвуя в Олимпиадах с 1998 года (с пропуском в 2014), ее лучшим результатом стало 10-е место на ОИ-2006 в Турине.

В ее активе также победа на этапе Кубка мира 2005 года в Швейцарии в слаломе, а также две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.

В начале карьеры Шлепер выступала под флагом США, однако после женитьбы с мексиканским тренером Федерико Гахиолой и получения гражданства Мексики изменила спортивное представительство и сейчас представляет страну своего мужа.







