Сара Шлепер та її син Лассе Гаксіола стали першою в історії зимових Олімпійських ігор парою мати та сина, що разом взяли участь у змаганнях. Про це повідомляє Olympics.com.

Як виступила родина?

Сара Шлепер, яка стала рекордсменкою на цих Іграх, на нинішніх змаганнях посіла 27 місце у супергігантському слаломі та не фінішувала у гігантському.

Водночас її син Ласс Гаксіола також не відзначився високими результатами. Він дебютував на Олімпійських іграх 14 лютого, посівши 53-тє місце у кваліфікації слалому-гіганта.

Попри скромні результати родини, сімʼя встановила одразу три рекорди: матір стала першою гірськолижницею, яка взяла участь у семи Олімпіадах, а також – найстаршою лижницею в історії Ігор, виступивши у 46 років. Їх головним досягненням стала спільна участь у заїздах.

Сара Шлепер зізналася, що не змогла стримати сльози під час церемонії відкриття змагань через гордість за перший олімпійський досвід сина.

Символічно, що разом вони провели останню Олімпіаду для лижниці та першу для сина. У 2011 році Шлепер вже закінчувала кар'єру, але через певний час перезапустила її. Тоді зі спортом вона прощалася також із сином – на руках, проводячи свій останній знаковий спуск у сукні.

Чим відома Сара Шлепер?

Беручи участь в Олімпіадах з 1998 року (із пропуском у 2014), її найкращим результатом стало 10‑те місце на ОІ‑2006 у Турині.

У її активі також перемога на етапі Кубка світу 2005 року у Швейцарії в слаломі, а також дві срібні та одна бронзова нагороди чемпіонатів світу.

На початку кар’єри Шлепер виступала під прапором США, однак після одруження з мексиканським тренером Федеріко Гахіолою та отримання громадянства Мексики змінила спортивне представництво й нині репрезентує країну свого чоловіка.







