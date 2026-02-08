Після цієї перемоги Карл став найстаршим чемпіоном Ігор, випередивши легендарного біатлоніста Бйорндалена. Одразу після тріумфу спортсмен емоційно відсвяткував перемогу, знявши верхній одяг і показавши торс на снігу, передає 24 Канал.

Як переміг австрієць?

У фінальному заїзді Карл випередив південнокорейця Кіма Сан Кюма на 0,19 секунди й завоював своє друге поспіль олімпійське "золото" в цьому виді.

Завдяки цій медалі Карл став першим сноубордистом в історії Ігор, який здобув чотири олімпійські медалі — два "золота", "срібло" і "бронзу" в попередніх Іграх.

Цей успіх став кульмінацією кар’єри 40-річного австрійця, який оголосив, що планує завершити спортивну кар'єру після сезону.

Святкування без футболки викликало фурор

Після фінішу Карл не стримав емоцій – він зняв кілька шарів одягу, став на коліна на сніг та почав святкувати, демонструючи торс і адреналіновий сплеск, пише yahoosports.

Такий несподіваний жест спортсмен пояснив тим, що "був дуже збуджений" і хотів вшанувати легендарного австрійського лижника Германна Маєра, який колись робив подібну святкову позу.

Його яскравий жест миттєво обійшов соціальні мережі та став одним із найобговорюваніших моментів Олімпіади 2026, привернувши увагу не лише до спортивного результату, а й до особистості самого атлета.

Austria's Benjamin Karl wins the gold medal snowboard slalom and immediately removes 4 layers of ski clothing in like 20 seconds to flex shirtless. that's dedication to celebration pic.twitter.com/vhN5w2X9IJ — Rodger Sherman (@rodger) February 8, 2026

Цікаві моменти на старті Олімпіади-2026