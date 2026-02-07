Перед стартом зимових Олімпійських ігор-2026 британський спортсмен опублікував у своєму інстаграмі провокаційне фото. На ньому видно слова "F*** ICE" на снігу між лижами – напис, який, як стверджує фристайліст, він створив своєю сечею на знак протесту проти діяльності Служби імміграції та митного контролю США (ICE).

Якою була реакція МОК?

Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що не буде карати спортсмена за цей жест, оскільки він був зроблений поза межами офіційних спортивних локацій і на особистому акаунті у соцмережах – такі дії не забороняє чинна політика щодо вираження думок.

Як пише sportbusiness.media, протест відбувається на фоні ширших демонстрацій у Мілані проти присутності агентів ICE на іграх та участі американських політичних діячів, зокрема у відкритті Олімпіади.

У підписі до фото Кенворті закликав своїх понад 1,2 млн підписників звертатися до сенаторів США з вимогою обмежити фінансування та повноваження ICE, посилаючись на нещодавні інциденти з насильством і смертями під час операцій агентства.

Що відомо про Гаса Кенворті?

34-річний фристайліст раніше виступав за збірну США, а зараз представляє Велику Британію. Він відомий не лише спортивними досягненнями.

У 2014 році виборов срібну медаль на Олімпіаді у Сочі.

Гас Кенворті є відкритим геєм, а також актором. Він знімався у 9 сезоні "Американської історії жахів".

