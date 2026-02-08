Шведська лижниця Ебба Андерссон здобула олімпійське "срібло" і відправилася святкувати до своїх рідних на трибунах. У момент, коли вона бігла слідом за чемпіонкою Фрідою Карлссон, у шведки відлетіла стрічка, медаль впала в сніг і розкололася на частини, інформує SVT.

Як відреагувала лижниця на пошкодження медалі?

За словами спортсменки, медаль розкололася на три частини – і одну з них не вдалося знайти серед снігу.

Це було дуже нерозумно. Я кинулася за Фрідою, і в цьому ривку моя медаль впала в сніг і зламалася. Потім я намагалася її полагодити, але одна частина полетіла в інший бік і досі десь там. Ми просто здалися. Сподіваюся, що організатори мають план Б на випадок зламаних медалей,

– сказала шведка в коментарі місцевим журналістам.

Організатори Ігор поки не підтвердили, чи Андерссон отримає нову або відновлену медаль. Представники оргкомітету й Служби підтримки спортсменів обіцяли з’ясувати цей інцидент та знайти рішення для таких випадків на майбутнє.

Хто така Ебба Андерссон?

Шведська лижниця є багаторазовою чемпіонкою світу та однією з лідерок своєї збірної.

На Олімпіаді-2026 вона вперше в кар’єрі здобула особисту олімпійську нагороду – срібло у скіатлоні.

Переможницею дисципліни стала її співвітчизниця Фріда Карлссон.

Медалі на Олімпіаді-2026