Шведська лижниця Ебба Андерссон здобула олімпійське "срібло" і відправилася святкувати до своїх рідних на трибунах. У момент, коли вона бігла слідом за чемпіонкою Фрідою Карлссон, у шведки відлетіла стрічка, медаль впала в сніг і розкололася на частини, інформує SVT.
Дивіться також Медальний залік Зимових Олімпійських ігор-2026
Як відреагувала лижниця на пошкодження медалі?
За словами спортсменки, медаль розкололася на три частини – і одну з них не вдалося знайти серед снігу.
Це було дуже нерозумно. Я кинулася за Фрідою, і в цьому ривку моя медаль впала в сніг і зламалася. Потім я намагалася її полагодити, але одна частина полетіла в інший бік і досі десь там. Ми просто здалися. Сподіваюся, що організатори мають план Б на випадок зламаних медалей,
– сказала шведка в коментарі місцевим журналістам.
Організатори Ігор поки не підтвердили, чи Андерссон отримає нову або відновлену медаль. Представники оргкомітету й Служби підтримки спортсменів обіцяли з’ясувати цей інцидент та знайти рішення для таких випадків на майбутнє.
Хто така Ебба Андерссон?
Шведська лижниця є багаторазовою чемпіонкою світу та однією з лідерок своєї збірної.
На Олімпіаді-2026 вона вперше в кар’єрі здобула особисту олімпійську нагороду – срібло у скіатлоні.
Переможницею дисципліни стала її співвітчизниця Фріда Карлссон.
Медалі на Олімпіаді-2026
- У перший змагальний день, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх було розіграно 5 комплектів нагород. Лідерами медального заліку стали Італія, Японія та Норвегія.
- Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород в 16 дисциплінах.
- На Ігри заявлено майже 3000 атлетів з 92 країн світу. Україна має представництво у 46 спортсменів, які змагаються в 11 видах програми.