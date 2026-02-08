Шведская лыжница Эбба Андерссон завоевала олимпийское "серебро" и отправилась праздновать к своим родным на трибунах. В момент, когда она бежала вслед за чемпионкой Фридой Карлссон, у шведки отлетела лента, медаль упала в снег и раскололась на части, информирует SVT.
Смотрите также Медальный зачет Зимних Олимпийских игр-2026
Как отреагировала лыжница на повреждение медали?
По словам спортсменки, медаль раскололась на три части – и одну из них не удалось найти среди снега.
Это было очень глупо. Я бросилась за Фридой, и в этом рывке моя медаль упала в снег и сломалась. Потом я пыталась ее починить, но одна часть улетела в другую сторону и до сих пор где-то там. Мы просто сдались. Надеюсь, что организаторы имеют план Б на случай сломанных медалей,
– сказала шведка в комментарии местным журналистам.
Организаторы Игр пока не подтвердили, получит ли Андерссон новую или восстановленную медаль. Представители оргкомитета и Службы поддержки спортсменов обещали выяснить этот инцидент и найти решение для таких случаев на будущее.
Кто такая Эбба Андерссон?
Шведская лыжница является многократной чемпионкой мира и одной из лидеров своей сборной.
На Олимпиаде-2026 она впервые в карьере получила личную олимпийскую награду – серебро в скиатлоне.
Победительницей дисциплины стала ее соотечественница Фрида Карлссон.
Медали на Олимпиаде-2026
- В первый соревновательный день, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх было разыграно 5 комплектов наград. Лидерами медального зачета стали Италия, Япония и Норвегия.
- Всего будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.
- На Игры заявлено почти 3000 атлетов из 92 стран мира. Украина имеет представительство в 46 спортсменов, которые соревнуются в 11 видах программы.