Шведская лыжница Эбба Андерссон завоевала олимпийское "серебро" и отправилась праздновать к своим родным на трибунах. В момент, когда она бежала вслед за чемпионкой Фридой Карлссон, у шведки отлетела лента, медаль упала в снег и раскололась на части, информирует SVT.

Как отреагировала лыжница на повреждение медали?

По словам спортсменки, медаль раскололась на три части – и одну из них не удалось найти среди снега.

Это было очень глупо. Я бросилась за Фридой, и в этом рывке моя медаль упала в снег и сломалась. Потом я пыталась ее починить, но одна часть улетела в другую сторону и до сих пор где-то там. Мы просто сдались. Надеюсь, что организаторы имеют план Б на случай сломанных медалей,

– сказала шведка в комментарии местным журналистам.

Организаторы Игр пока не подтвердили, получит ли Андерссон новую или восстановленную медаль. Представители оргкомитета и Службы поддержки спортсменов обещали выяснить этот инцидент и найти решение для таких случаев на будущее.

Кто такая Эбба Андерссон?

Шведская лыжница является многократной чемпионкой мира и одной из лидеров своей сборной.

На Олимпиаде-2026 она впервые в карьере получила личную олимпийскую награду – серебро в скиатлоне.

Победительницей дисциплины стала ее соотечественница Фрида Карлссон.

Медали на Олимпиаде-2026