Первые награды Олимпиады-2026 разыграли в пяти видах спорта. По итогам 7 февраля в медальном зачете лидируют Италия, Япония и Норвегия, передает 24 Канал.
Все медали Олимпиады-2026 за 7 февраля: какие результаты соревнований?
Конькобежный спорт, 3000 метров, женщины
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 3.54,28,
2. Райне Виклунд (Норвегия) – 2.26
3. Валери Мальте (Канада) – 2,65
Горнолыжный спорт, скоростной спуск, мужчины
1. Франьо фон Альмен (Швейцария) - 1.51,61
2. Джованни Францони (Италия) - 0,20
3. Доминик Парис (Италия) - 0,50
Лыжные гонки, скиатлон, женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) - 53.45,2
2. Эбба Андерсон (Швеция) - 51,0
3. Хайди Венг (Норвегия) - 1.26,7
Прыжки с трамплина, женщины
1. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 267,3
2. Ника Превц (Словения) – 266,2
3. Нодзоми Маруяма (Япония) – 261,8
Сноуборд, биг-эйр, мужчины
1. Кира Кимура (Япония) – 179.5
2. Риома Кимата (Япония) – 171.5
3. Йиминг Су (Китай) – 168.5
Медальный зачет Олимпиады 7 февраля
Где смотреть зимние Олимпийские игры?
- Официальным транслятором XXV Зимние Олимпийские игры – 2026 является Общественное вещание. Именно на платформах этого бродкастера будут эксклюзивно освещаться все события Игр.
- Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Общественное Спорт и региональных каналах Общественного вещания. Кроме этого, сайт транслятора также предложит болельщикам дополнительные онлайн-трансляции.