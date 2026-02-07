Офіційним транслятором XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026 є Суспільне мовлення. Саме на платформах цього бродкастера будуть ексклюзивно висвітлюватися усі події Ігор.

На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного мовлення. Окрім цього, сайт транслятора також запропонує вболівальникам додаткові онлайн-трансляції.