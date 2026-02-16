Змагання у Борміо перетворилися на справжній тест на виживання. Через складні погодні умови та розбиту трасу величезна кількість спортсменів не змогла дістатися фінішу, пише Reuters.
Чому багато спортсменів не змогли фінішувати?
Надскладна траса, туман і розбита поверхня масово "з'їдали" фаворитів. Лідером після першого заїзду став норвежець Атле Лі Макграт.
Із майже ста гірськолижників, які стартували, фінішували лише близько половини. Решта або зійшли з дистанції, або допустили критичні помилки на воротах. Серед тих, хто припинив боротьбу, були і претенденти на медалі.
Хто скористався хаосом?
Найкраще з непростими умовами спочатку впорався Макграт. Норвежець показав час 56,14 секунди і очолив протокол першої спроби.
Його головною перевагою стала не швидкість, а чистота проходження – у той час як суперники ризикували та помилялися, він проїхав максимально стабільно.
Однак утримати перевагу норвежець не зміг. У вирішальній спробі він припустився помилки та вибув із боротьби, тоді як "золото" виграв швейцарець Лоїк Мейяр, пише metaratings.
Що потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?
- Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
- Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
- За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.